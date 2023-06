The Amazing Spider-Man 2, in arrivo il Funko Pop di Gwen Stacy!

The Amazing Spider-Man 2 è sicuramente, ad oggi, uno dei peggiori film con protagonista il leggendario arrampica muri. La pellicola nel periodo della sua uscita è stata criticata per vari motivi, tuttavia su una cosa non si poteva dire niente, il personaggio di Gwen Stacy e quella scena in particolare, hanno lasciato certamente il segno.

Ebbene si, nonostante le pellicola diretta da Marc Webb abbia certamente toccato il fondo per quanto concerne il lato tecnico e la sceneggiatura di un film sull'uomo ragno, c'è da ammettere che il momento in cui il Green Goblin uccide la giovane fidanzata di Peter Parker è ancora impresso nelle menti di chi amava l'interpretazione di Emma Stone.

Ora finalmente anche tu puoi ricreare questa scena incredibilmente drammatica di The Amazing Spider-Man 2, grazie al nuovo Funko Pop dedicato a Gwen, che indossa esattamente gli abiti di quel momento tragico, al prezzo di $ 14,99.

Guardando alla cosa da un lato più divertente, non tutte le versioni del personaggio sono segnate dallo stesso destino, guardiamo ad esempio a quella di Bryce Dallas Howard nella trilogia di Sam Raimi. Qui, in una sequenza che riprende palesemente dall'iconico momento dei fumetti, Spider-Man riesce a salvare la giovane bionda.

E voi che destino avete in serbo per la sfortunata Gwen Stacy? Tra l'altro, se ve la foste persa ecco qui la nostra recensione di The Amazing Spider-Man 2. Oltretutto, sapevate che Emma Stone è diventata mamma qualche anno fa?