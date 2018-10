The Aftermath, Keira Knightley protagonista del primo trailer ufficiale

È grazie alla Fox Searchlight che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di The Aftermath, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Rhidian Brook diretto da James Kent (Testament of Youth) che vede protagonisti Keira Knightley (Colette) e Alexander Skarsgard (Big Little Lies).

Adattato sul grande schermo dalla coppia Anna Waterhouse e Joe Shrapnel (Race), The Aftermath è ambientato nella città di Amburgo del 1946. Mentre migliaia di sopravvissuti alla guerra vagano tra le macerie, perduto e senza fissa dimora, il colonnello Lewis Morgan, incaricato di sorvegliare la ricostruzione di questa città devastata, è di istanza in una grande casa sul fiume Elba in attesa per l'arrivo della moglie Rachael, ancora in lutto per la morte del loro figlio maggiore, e del loro figlio superstite, Edmund. Dopo il loro arrivo, piuttosto che costringere i proprietari della casa, un vedovo tedesco e sua figlia ribelle, a vagare per le strade, Lewis fa in modo che le due famiglie vivano insieme. In questa atmosfera, i genitori e i figli saranno costretti a confrontarsi con il loro vero sé e con il dolore derivato da quella tragedia.



The Aftermath vede nel cast anche Jason Clarke, per un'uscita prevista nelle sale americane il 26 aprile 2019. Tra i produttori figura anche Ridley Scott con la sua Scott Free.