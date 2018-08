The Aeronauts: Eddie Reydmayne e Felicity Jones insieme in mongolfiera

Ecco la prima foto di Eddie Redmayne e Felicity Jones in The Aeronauts, la seconda pellicola alla quale hanno lavorato insieme dopo La Teoria del Tutto.

The Aeronauts racconterà la vera storia dello scienziato James Glaisher (interpretato da Redmayne) e della compagna Amerlia Wren (ruolo di Felicity Jones). I due, nel lontano 1862, fecero uno straordinario viaggio in mongolfiera.

Ed è proprio in mongolfiera che i due attori sono ritratti in questo scatto, che vi postiamo grazie a Comingsoon.net.

Il film è prodotto e diretto da Tom Harper (Guerra e Pace), scritto da Jack Thorne (Wonder) e interpretato, tra gli altri, anche da Tom Courtenay (La Bussola d'Oro), Anne Reid (Hot Fuzz), Rebecca Front (Doctor Thorne), Vincent Perez (Riviera), Tim McInnerny (Il Trono di Spade), Phoebe Fox (Eye in the Sky) e Himesh Patel (EastEnders). The Aeronauts è attualmente in fase di produzione e al momento non è stata comunicata alcuna data d'uscita. Non appena avremo ulteriori aggiornamenti non tarderemo a comunicarveli.