The Addams Family: prima immagine del film animato targato MGM

La Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) ha diffuso in rete una prima immagine ufficiale di The Addams Family, il nuovo reboot animato della celebre saga di Charles Addams.

Alla regia della pellicola d’animazione troveremo Conrad Vernon (Shrek 2, Monsters vs. Aliens, Madagascar 3: Europe’s Most Wanted) e Greg Tiernan (Thomas & Friends, Day of the Diesels), mentre del ricco cast vocale faranno parte attori di fama internazionale quali Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi, Annihilation) come Gomez Addams, il Premio Oscar Charlize Theron (Atomic Blonde, Mad Max: Fury Road) come Morticia Addams, Chloë Grace Moretz (The Miseducation of Cameron Post, If I Stay) come Mercoledì Addams, Finn Wolfhard (It, Stranger Things) come Pugsley Addams, Nick Kroll (Big Mouth, Sing) come Zio Fester, Bette Midler (Hocus Pocus, Beaches) come Grandmama e la fresca vincitrice dell’Oscar Allison Janney (Tonya) nei panni della nemesi della famiglia Addams, Margaux Needler.

Vernon e Tiernan, già autori di Sausage Party, si baseranno su una sceneggiatura scritta da Matt Lieberman. La Famiglia Addams farà quindi ritorno al cinema dopo i due capitoli in live-action diretti da Barry Sonnenfeld, arrivati rispettivamente nel 1991 e 1993; nel cast di allora c’erano Raul Julia, Anjelica Huston, Christina Ricci, Jimmy Worman e Christopher Lloyd. Del 1998 è invece La famiglia Addams si riunisce, con Tim Curry e Daryl Hannah, arrivato in Italia direttamente in TV.

The Addams Family ha una data d’uscita fissata per le sale americane all’11 ottobre 2019.