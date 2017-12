The Addams Family, Oscar Isaac possibile voce di Gomez nel nuovo film animato del 2019

Solo cinque giorni fa laaveva annunciato ufficialmente il nome dicome regista del nuovo film animato dedicato all'amatissima Famiglia Addams , ma a quanto pare il progetto starebbe procedendo lungo una corsia preferenziale, date le ultime novità di questi giorni.

Innanzitutto lo studio ha quest'oggi annunciato la data d'uscita ufficiale del film, fissata al momento per un non meglio specificato giorno di ottobre 2019, tra poco meno di due anni ma appena in tempo per la stagione di Halloween, la festa più amata dagli americani. A sceneggiare il film d'animazione troveremo poi Pamela Pettler (Monster House), anche se alcune revisione allo script pare siano state supervisionate da Matt Lieberman.



Secondo poi, come riportata il sito Tracking Board, a dare la voce al capofamiglia, Gomez Addams, potrebbe arrivare l'amatissimo Oscar Isaac, attualmente nelle sale in Star Wars: Gli ultimi Jedi nel ruolo di Poe Dameron. Sembrerebbe che l'attore sarebbe in negoziazioni finali con la produzione per sottoscrivere il contratto, anche se per il momento non c'è ancora alcun accordo firmato. E per ora sarebbe la prima e unica voce ad aver subito un processo di casting, mentre per quelle dei restanti membri della tetra combriccola -Morticia, Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e Nonna- le selezioni dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.