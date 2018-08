The Addams Family, Elsie Fisher entra nel cast vocale del film d'animazione MGM

Come scrive quest'oggi l'Hollywood Reporter, l'apprezzata e giovane Elsie Fisher (Eighth Grade) si è ufficialmente unita al cast vocale dell'atteso The Addams Family, reboot animato della particolare famigliola diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan (Sausage Party) in uscita il prossimo anno.

Del ricco cast vocale faranno già parte attori di fama internazionale quali Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi, Annihilation) come Gomez Addams, il Premio Oscar Charlize Theron (Atomic Blonde, Mad Max: Fury Road) come Morticia Addams, Chloë Grace Moretz (The Miseducation of Cameron Post, If I Stay) come Mercoledì Addams, Finn Wolfhard (It, Stranger Things) come Pugsley Addams, Nick Kroll (Big Mouth, Sing) come Zio Fester, Bette Midler (Hocus Pocus, Beaches) come Grandmama e la fresca vincitrice dell’Oscar Allison Janney (Tonya) nei panni della nemesi della famiglia Addams, Margaux Needler.

Vernon e Tiernan, già autori di Sausage Party, si baseranno su una sceneggiatura scritta da Matt Lieberman. La Famiglia Addams farà quindi ritorno al cinema dopo i due capitoli in live-action diretti da Barry Sonnenfeld, arrivati rispettivamente nel 1991 e 1993; nel cast di allora c’erano Raul Julia, Anjelica Huston, Christina Ricci, Jimmy Worman e Christopher Lloyd. Del 1998 è invece La famiglia Addams si riunisce, con Tim Curry e Daryl Hannah, arrivato in Italia direttamente in TV.



The Addams Famly è atteso nelle sale americane l'11 ottobre 2019.