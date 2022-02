The Adam Project: trailer ufficiale del nuovo film di Ryan Reynolds in uscita su Netflix!

Dopo il successo di Free Guy, Ryan Reynolds sarà il protagonista del nuovo film di fantascienza di The Adam Project, prossimo blockbuster Netflix che si è mostrato in questi minuti col primo trailer ufficiale.

The Adam Project uscirà su Netflix dall'11 marzo: diretto da Shawn Levy, il film racconta la storia di un uomo (interpretato da Ryan Reynolds), che torna indietro nel tempo per chiedere aiuto al se stesso tredicenne (interpretato da Walter Scobell): il giovane però dovrà convincere suo padre (interpretato da Mark Ruffalo), un fisico, a salvare il mondo prima che per il futuro sia troppo tardi.

Il film nasce da uno spec script scritto da T.S. Nowlin, e inizialmente venne annunciato nell'ottobre del 2012 con il titolo di Our Name Is Adam nell'ottobre 2012. All'epoca la Paramount Pictures si era interessata all'acquisizione del film, con Tom Cruise scelto per il ruolo di protagonista. Tuttavia il progetto finì nel dimenticatoio fino a quando, nel luglio del 2020, Netflix acquistò i diritti annunciando Shawn Levy alla regia e Ryan Reynolds alla guida di un cast di all-star che include anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr. e Walker Scobell. L'ultima bozza della sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Tropper, con versioni precedenti lavorate da Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin.

