The Adam Project, trailer in arrivo: il divertente annuncio di Ryan Reynolds!

Dopo il teaser di The Adam Project diffuso qualche settimana fa e le anticipazioni mostrate durante il Super Bowl, con un nuovo divertente video Ryan Reynolds annuncia l'imminente arrivo del trailer ufficiale del film Netflix The Adam Project.

Dopo il successo conclamato dalla nomination agli Oscar per Free Guy, Ryan Reynolds torna da protagonista in un nuovo film Netflix, nell'attesa di un sequel di Red Notice che sembra essere già nei piani del colosso dello streaming.

In The Adam Project, pellicola diretta da Shawn Levy, il protagonista interpretato da Ryan Reynolds, Adam, torna indietro nel tempo per chiedere aiuto al sé stesso tredicenne (Walker Scobell): l'adolescente dovrà convincere il padre, un esperto di fisica interpretato da Mark Ruffalo, ad aiutarlo a salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener e Alex Mallari Jr.

Nel video pubblicato poco fa dall'attore canadese (che potete vedere a fine articolo), lo vediamo presentare brevemente il film insieme al piccolo Walker Scobell. Proprio quando sta per presentare il trailer di The Adam Project, viene interrotto da un futuro Ryan Reynolds che gli rivela tutte le conseguenze catastrofiche che la diffusione del trailer avrà nel futuro.

Nonostante le preoccupazioni del futuro Reynolds, il video annuncia l'uscita del trailer di The Adam Project per domani. Il film debutterà in streaming su Netflix il prossimo 11 marzo.