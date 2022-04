The Adam Project, quarto maggior successo di Netflix: numeri pazzeschi per Ryan Reynolds

Qualche settimana fa The Adam Project è entrato nella top10 di sempre di Netflix, ma adesso i dati ufficiali lo incoronano come il quarto maggior successo della storia della piattaforma di streaming on demand.

In queste ore infatti Deadline riporta che, sulla base di un annuncio di Netflix, The Adam Project è stato visto oltre 233 milioni di volte, cifra che lo rende così il quarto film in lingua inglese più popolare nella storia della piattaforma. I film davanti allo sci-fi con Ryan Reynolds e che quindi occupano il prestigioso podio all-time di Netflix sono Red Notice (n. 1) (in cui recita c'è ancora Reynolds), Don't Look Up (n. 2) e Bird Box (n. 3).

Tra l'altro Ryan Reynolds appare anche al nono posto della classifica dei film più popolari di Netflix, ovvero 6 Underground di Michael Bay, il che lo rende il primo attore in assoluto a rientrare nella top10 della piattaforma con tre diversi film. Tuttavia, il prossimo film della star sarà con Apple TV+, dato che reciterà insieme a Will Ferrell e Octavia Spencer in un musical ispirato a A Christmas Carol, intitolato Spirited.

Nel frattempo, Ryan Reynolds si sta preparando per le riprese di Deadpool 3, attesissimo nuovo capitolo della saga ex-20th Century Fox che per la prima volta legherà le avventure del mercenario chiacchierone al Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios. Il film sarà diretto da Shawn Levy, che aveva già collaborato con la star per il successo Free Guy: sarà la terza collaborazione consecutiva tra Reynolds e il regista.