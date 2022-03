The Adam Project, si farà il sequel del film con Ryan Reynolds?

The Adam Project è arrivato su Netflix oggi 11 Marzo, e le recensioni sul nuovo film di Shawn Levy sono già ottime. Proprio questa risposta estremamente positiva di critica e pubblico ha portato molti a chiedersi: ci sarà un sequel del film? Ecco cosa sappiamo.

Il regista è stato molto chiaro in merito: vorrebbe infatti che The Adam Project rimanesse così com'è, ovvero che si concludesse con il finale inizialmente pensato in fase di progettazione, senza aggiungere altro e allungare una storia che è già autoconclusiva. Che sia chiaro, a Levy sicuramente non mancherebbero le capacità per far diventare il prodotto un franchise, perché ne ha gestiti molti nella sua carriera come Una notte al museo e la serie Stranger Things, tuttavia mancherebbe la volontà.

"Non tutto deve diventare un franchise o un IP" aveva dichiarato Levy in un'intervista. E Reynolds si è in realtà detto d'accordo con lui. L'attore, molto legato al film per motivi affettivi in quanto in alcuni momenti gli ricorda il rapporto che aveva con il proprio padre, ha supportato il regista, dicendo che un sequel semplicemente "non è necessario". La coppia ha però anche ribadito che, se ci dovesse essere un cambio di rotta, sicuramente nessuno dei due avrebbe difficoltà a tirare fuori qualche idea per un secondo capitolo. Che questa affermazione lasci aperta una piccola speranza? Chissà.