The Adam Project, Ryan Reynolds: 'Una battuta del film mi fa pensare a mio padre'

Abbiamo da poco visto l'ultimo trailer di The Adam Project, nuovo film con Ryan Reynolds in arrivo su Netflix l'11 Marzo. L'attore ha rivelato nel corso di una conversazione con Entertainment Weekly che questo film ha un significato davvero speciale per lui. Ecco perché.

Come sappiamo in The Adam Project Reynolds torna a collaborare con il regista Shawn Levy, con cui ha già lavorato su Free Guy. Ma non è questo ciò che rende la pellicola così speciale per l'attore, che nel corso dell'intervista con EW ha ammesso che la morte di suo padre ha ispirato moltissime parti del film.

"C'è una battuta in quel prodotto che proviene dalla mia vita reale, ed è che 'i ragazzi tornano sempre per le loro mamme'. Ed è stato molto vero quando mio padre è morto. Sono uno di quattro figli ed era proprio così che provavamo a proteggere mia madre. Siamo davvero tornati tutti per lei in una maniera che so che ha avuto un grandissimo significato per lei. E ancora oggi ne parla."

E in effetti questa citazione è importante non solo nella vita di Reynolds, ma anche nel film, perché il personaggio da lui interpretato viaggia indietro nel tempo per trovare sua moglie e incontrare se stesso da giovane, mentre è in lutto per la perdita di suo padre. Vi siete persi? Tranquilli, Reynolds ha spiegato a tutti come funziona The Adam Project!