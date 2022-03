The Adam Project: Ryan Reynolds nel nuovo trailer del film Netflix cita il Multiverso!

A poche settimane dal primissimo teaser, Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di The Adam Project, film fantascientifico che riunisce Ryan Reynolds con il regista e produttore Shawn Levy, dopo la recente collaborazione in Free Guy - Eroe per gioco. La pellicola prodotto da Netflix arriverà sulla piattaforma l'11 marzo 2022.

Oltre a contenere numerose sequenze inedite della pellicola, il nuovo trailer di The Adam Project mostra ancora una volta la natura potremmo dire meta-cinematografica del suo umorismo, e del personaggio di Reynolds, dato che lo sentiamo tirare in ballo perfino il Multiverso rivolgendosi a se stesso del passato: "Multiverso? Hai visto troppi film!".

In The Adam Project, il protagonista interpretato da Ryan Reynolds, Adam appunto, torna indietro nel tempo per chiedere aiuto al sé stesso tredicenne (Walker Scobell): l'adolescente dovrà convincere il padre, un esperto di fisica interpretato da Mark Ruffalo, ad aiutarlo a salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener e Alex Mallari Jr.

Il film nasce da uno script scritto da T.S. Nowlin, e inizialmente venne annunciato nell'ottobre del 2012 con il titolo di Our Name Is Adam. All'epoca la Paramount Pictures si era interessata all'acquisizione del film, con Tom Cruise scelto per il ruolo di protagonista. Tuttavia il progetto finì nel dimenticatoio fino a quando, nel luglio del 2020, Netflix acquistò i diritti annunciando Shawn Levy alla regia e Ryan Reynolds nella parte principale.

In una recente intervista, il regista Shawn Levy ha spiegato il meccanismo con cui funzionano i viaggi nel tempo in The Adam Project, affermando che comunque non si tratta del punto centrale della trama di una pellicola che invece si focalizza maggiormente sui suoi personaggi. Ricordiamo che Reynolds e Netflix torneranno a collaborare nel sequel di Red Notice.