The Adam Project, Ryan Reynolds a John Krasinski: 'mi hai fatto piangere'

L'ultimo film con protagonista Ryan Reynolds, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Adam Project, ha debuttato da poco su Netflix, scalando brevemente la classifica della piattaforma dei film più visti.

La nuova pellicola di Shawn Levy è stata ben accolta dal pubblico, in particolar modo da un noto attore che tutti conosciamo. Parliamo della star di The Office John Krasinski, interprete di Jim Halpert nella famosa comedy. L'attore ha condiviso la sua emozione su Twitter, ammettendo di aver pianto durante la visione del film, grazie ai viaggi nel tempo che l'hanno riportato alla sua infanzia. Reynolds ha così risposto al tweet di Krasinski, rivelando di aver "versato" lacrime leggendo il post.

In The Adam Project, Reynolds recita nei panni di un uomo che viaggia indietro nel tempo per lavorare con il suo io più giovane (Walker Scobell) per salvare l'umanità. Il cast del film è composto inoltre da Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana e Catherine Keener, mentre la sceneggiatura è di Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin. Shawn Levy, che ha diretto la pellicola, tornerà a lavorare con Reynols in Deadpool 3, dopo la loro precedente collaborazione in Free Guy.

