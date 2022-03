The Adam Project: il regista vorrebbe assolutamente dirigere un film Marvel o Star Wars

Mentre fra qualche giorno uscirà su Netflix il suo nuovo film, The Adam Project, che lo vede tornare a collaborare con Ryan Reynolds per la seconda volta consecutiva dopo il successo di Free Guy - Eroe per gioco, Shawn Levy potrebbe essere il nome giusto per un prossimo progetto targato Marvel Studios o, perché no, dell'universo di Star Wars.

Nel corso della campagna promozionale intorno all'uscita di The Adam Project, Shawn Levy ha parlato ai microfoni di ScreenRant, ai quali ha rivelato di essere più che aperto alla possibilità di dirigere un giorno un film del Marvel Cinematic Universe o uno ambientato nell'universo narrativo di Star Wars. Va detto, che già alcune delle sue opere migliori, come appunto Free Guy e lo stesso The Adam Project, mantengono quel vibe molto anni '80 di alcune delle pellicole più popolari come lo stesso Star Wars o Ritorno al futuro.

"Sicuramente trovo entrambi gli universi di Star Wars e Marvel interessanti. Dovrebbe trattarsi del momento giusto, della storia giusta, ma quelle sarebbero sicuramente opportunità allettanti. A parte questo, devo dire che voglio davvero continuare a fare film che rifiutano di essere solo una cosa, che sono un ibrido di cuore e risate e spettacolo, perché questi sono i miei tipi di film preferiti. Non si fanno più così spesso e mi sento davvero fortunato di essere riuscito a farne due di fila che sono anche originali. E non do mai per scontato neanche questo".

In The Adam Project, il protagonista interpretato da Ryan Reynolds, Adam appunto, torna indietro nel tempo per chiedere aiuto al sé stesso tredicenne (Walker Scobell): l'adolescente dovrà convincere il padre, un esperto di fisica interpretato da Mark Ruffalo, ad aiutarlo a salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener e Alex Mallari Jr.

Nell'attesa, vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Adam Project.