The Adam Project, ecco il punteggio su Rotten Tomatoes: Ryan Reynolds ci azzecca ancora

Dopo il successo di Free Guy arriva un'altra hit cinematografica per Ryan Reynolds: il nuovo film dell'attore The Adam Project, sembra essere piaciuto molto a chi lo ha già visto.

Ryan Reynolds vivrà anche con il fantasma del flop di Green Lantern, ma ne ha azzeccati di progetti da allora.

I film di Deadpool sono stati un grandissimo successo, Free Guy ha conquistato il pubblico, e adesso anche l'ultima pellicola in arrivo su Netflix sembra aver fatto centro, almeno secondo quanto si può evincere dal suo punteggio su Rotten Tomatoes.

Il celebre sito aggregatore di recensione registra un 70% di gradimento su una media di 69 recensioni della critica (e un 92% per il pubblico, sebbene non sia chiara la base del giudizio dato che to che il film uscirà domani, 11 marzo, sulla piattaforma), con giudizi che ne premiano in particolare i dialoghi, le interpretazioni e il senso dell'umorismo, oltre che la capacità d'intrattenimento e il lato più emotivo.

Anche l'azione e la componente sci-fi del film sembrano aver trovato dei fan nella stampa d'oltreoceano, rendendo la pellicola scritta da Jonathan Tropper, Mark Levin, Jennifer Flackett e T.S. Nowlin e diretta da Shawn Levy un altro must da inserire nella nostra watchlist.

E voi, vedrete The Adam Project quando sbarcherà su Netflix? Fateci sapere la vostra nei commenti.