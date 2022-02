The Adam Project: le prime recensioni paragonano il film a Star Wars e Ritorno al futuro

The Adam Project è la nuova collaborazione tra il regista e produttore Shawn Levy e Ryan Reynolds dopo il grande entusiasmo generato da Free Guy - Eroe per gioco. Il film targato Netflix sarà diffuso in streaming il prossimo marzo ma intanto sono arrivate le prime recensioni dei giornalisti che paragonano il film a Star Wars e Ritorno al futuro.

La stampa internazionale sta infatti elogiando The Adam Project, definendolo un film originale ma con quel tipico gusto anni '80. Le prime recensioni della stampa sono arrivate in concomitanza con la diffusione del trailer di The Adam Project.

Erik Davis di Fandango ad esempio scrive: "Il team di Free Guy, la star Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy, realizzano un'altra grande gemma fantascientifica con The Adam Project, un'avventura sui viaggi nel tempo piena di inventiva con qualcosa di Star Wars e Ritorno al futuro e forse anche qualcosa di Navigator. Divertente, emozionante e che scalda il cuore".

Anche Sean O'Connell di CinemaBlend fa lo stesso paragone: "Sconvolto dalla stravaganza di The Adam Project, immaginifica e originale fantascienza modellata dal sarcasmo tipico di Ryan Reynolds. Walker Scobell è una grande scoperta nei panni del giovane Ryan. E' un Ritorno al futuro mischiato con la trilogia originale di Star Wars e il tono della Amblin. Straordinario [Shawn Levy]".

AwardsRadar scrive: "The Adam Project è un ritorno agli anni '80 tremendamente divertente con un elemento emotivo da non sottovalutare. Non mi aspettavo di piangere. Ryan Reynolds e Mark Ruffalo sono grandiosi in un film di Shawn Levy che renderebbe fiero Spielberg".

Tessa Smith ha scritto: "The Adam Project è divertentissimo, ho amato quella sensazione anni '80. Sono rimasta sconvolta dall'inizio alla fine. Walker Scobell è incredibile. Ryan Reynolds e Mark Ruffalo sono straordinari sullo schermo insieme e, wow, non mi aspettavo mi scendesse qualche lacrima. Da guardare assolutamente".

Per tutti i film in uscita sulla piattaforma nei prossimi mesi, guardate il trailer del 2022 di Netflix.