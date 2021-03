The Adam Project, piccola reunion Marvel nel nuovo film con Ryan Reynolds: foto

Riprese finite per il nuovo film con Ryan Reynolds protagonista, parliamo di The Adam Project che vede coinvolto l'attore interprete di Deadpool e un cast per la maggior parte proveniente dal Marvel Cinematic Universe, universo di cui anche lo stesso Deadpool farà parte già dal prossimo film del franchise. Reynolds ha pubblicato delle foto dal set.

La pellicola diretta da Shawn Levy vede presenti, oltre a Reynolds, anche Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Jennifer Garner, e li potete vedere tutti nelle nuove immagini condivise dall'attore su Instagram insieme a una simpatica didascalia: "Gamora, Elektra, The Hulk, Deadpool e il ragazzino che in futuro interpreterà Deadpool quando io sarò scheletro in una scatola. Se The Adam Project è bello, divertente e scatenato solo una frazione di quanto lo sono state le riprese, penso che abbiamo tra le mani qualcosa di esplosivo. Grazie Netflix e Skydance e alla mia ispirazione e anima gemella Shawn Levy; più anche un abbraccio indulgente e imbarazzante alla mia bellissima città natale, Vancouver. In particolare abbraccio anche tutta la crew che ha permesso di finire The Adam Project con quattro giorni di anticipo".

The Adam Project racconterà la storia di un uomo che deve viaggiare indietro nel tempo per ottenere aiuto dal sé stesso di 13 anni e insieme devono incontrare il defunto padre, che in quel momento ha la stessa età del personaggio di Reynolds. Scritto da Jonathan Tropper e David Ellison, The Adam Project è co-prodotto da Levy e Reynolds, insieme a 21 Laps Entertainment e Skydance, che di recente ha lavorato con Netflix per The Old Guard, con il premio Oscar Charlize Theron.

Shawn Levy e Reynolds sono alla seconda collaborazione consecutiva dopo Free Guy - Eroe per gioco che doveva uscire nel 2020 ma è stato posticipato a causa della pandemia di coronavirus.