The Adam Project, avevate notato quell'easter egg di Deadpool nel film con Ryan Reynolds?

Il nuovo film di Ryan Reynolds, The Adam Project, è finalmente approdato su Netflix. Ma vi eravate accorti di questo simpatico easter egg di Deadpool presente nella pellicola?

Dopo il successo di Free Guy, il rodato duo composto da Shawn Levy e Ryan Reynolds ha sfornato un'altra pellicola che sta convincendo critica e pubblico (per dati più precisi potete dare un'occhiata al punteggio su Rotten Tomatoes di The Adam Project).

Nel film, Reynolds interpreta Adam, un uomo che intraprende un viaggio nel tempo e torna al passato della sua infanzia per poter cambiare il futuro da cui proviene, e magari anche quello della sua famiglia. Nella pellicola, l'adulto Adam si troverà ad avere a che fare con la versione dodicenne di sé stesso (Walker Scobell) e con i genitori interpretati dal collega del MCU Mark Ruffalo e Jennifer Garner.

E a proposito di Marvel e supereroi, con ben due esponenti del MCU tra i suoi protagonisti (più Zoë Saldana a.k.a. Gamora e, se vogliamo inserirla nel gruppo tanto ormai con il Multiverso perché no, anche la Garner che vestì i panni di Elektra) in The Adam Project non potevano mancare degli easter egg a tema.

Così con una sola inquadratura ne troviamo addirittura due: uno sticker di Hulk e uno sticker di Deadpool, entrambi attaccati a un cassonetto nel garage di Adam.

E voi ve ne eravate accorti?