The Adam Project e non solo: Netflix ci fa dare uno sguardo ai prossimi film in un trailer

Netflix ci ha fatto dare uno sguardo ai suoi film in arrivo in una preview mandata in onda nel corso del Super Bowl 2022. The Gray Man, Knives Out 2, Enola Holmes 2 e The Adam Project (di cui abbiamo visto qualcosa in più). Queste sono solo alcune delle pellicole mostrate nel trailer del servizio streaming.

Tra questi film sicuramente uno dei più attesi è Knives Out 2, la cui uscita dovrebbe essere prevista per fine 2022. La pellicola di Rian Johnson sarà il sequel del film che nel 2019 ha conquistato il botteghino, dunque l'aspettativa è sicuramente molto alta. Poche le informazioni che abbiamo in merito, ma il regista ci ha assicurato che non si tratterà di un vero è proprio seguito tradizionale, anche se Daniel Craig tornerà nei panni del protagonista.

Un sequel tradizionale sarà invece Enola Holmes, che farà tornare sui nostri schermi la sorella minore della famiglia Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown.

Ci sarà poi The Gray Man dei fratelli Russo, che tornano a lavorare con la star di Avengers, Chris Evans, e con Ryan Gosling in una storia che segue un mercenario della CIA coinvolto in una caccia all'uomo globale. Nel cast anche Ana de Armas, Jessica Henwick, Rege-Jean Page e Billy Bob Thornton.

Infine vediamo alcune immagini da The Adam Project, di cui era arrivato un trailer pochi giorni fa. Questa pellicola diretta da Shawn Levy arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 12 Marzo, e racconta la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere aiuto al se stesso tredicenne per una questione importantissima. Tutto ciò porterà il ragazzino a dover chiedere una mano al padre, un fisico interpretato da Mark Ruffalo, per salvare il mondo prima che sia tardi.

