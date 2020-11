The Adam Project, Jennifer Garner e Zoe Saldana nel film Netflix con Ryan Reynolds

Netflix ha annunciato tramite Twitter che Jennifer Garner e Zoe Saldana reciteranno al fianco di Ryan Reynolds in The Adam Project, diretto da Shawn Levy. Il film sarà un'adventure comedy e avrà per protagonista proprio la star canadese di Deadpool, affiancato dalla star di Guardiani della Galassia e dalla star di Alias.

The Adam Project racconterà la storia di un uomo che deve viaggiare indietro nel tempo per ottenere aiuto dal sé stesso di 13 anni e insieme devono incontrare il defunto padre, che in quel momento ha la stessa età del personaggio di Reynolds.

Si tratta della seconda collaborazione tra Shawn Levy e Ryan Reynolds, dopo Free Guy - Eroe per gioco.



Scritto da Jonathan Tropper e David Ellison, The Adam Project verrà co-prodotto da Levy e Reynolds, insieme a 21 Laps Entertainment e Skydance, che di recente ha lavorato con Netflix per The Old Guard, con il premio Oscar Charlize Theron.

Jennifer Garner torna al cinema a distanza di due anni dalla sua ultima apparizione in Peppermint - L'angelo della vendetta. Su Everyeye trovate anche la recensione di Tuo, Simon, pellicola del 2018 con Jennifer Garner tra i co-protagonisti.

Dopo aver ripreso i panni di Gamora in Avengers: Endgame, Zoe Saldana tornerà nel franchise che le regalò la fama mondiale, recitando in Avatar 2 di James Cameron, previsto nelle sale nel 2022.