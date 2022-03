The Adam Project, il nuovo film con Ryan Reynolds scala la classifica Netflix: è primo!

Ryan Reynolds è ormai una vera e propria certezza per Netflix e dopo il successo di Red Notice, la star di Deadpool domina ancora una volta la classifica del gigante dello streaming con la sua ultima fatica intitolata The Adam Project.

La pellicola che riesce a raggiungere in maniera più che perfetta la giusta sintesi tra profondità è leggerezza, è stata in grado di guadagnarsi in appena 5 giorni dalla sua uscita il titolo di spettacolo più visto del colosso rosso, superando film e serie tv di tutto rispetto come The Last Kingdom, Frammenti di lei e addirittura Shrek. Di seguito vi riportiamo la classifica italiana Netflix aggiornata all'ultimo weekend:

The Adam Project La Regina del Sud The Last Kingdom Inventing Anna Frammenti di Lei Formula 1: Drive to Survive Un Piccolo Favore Guida Astrologica per Cuori Infranti Vikings: Valhalla Un'ombra negli occhi

Ryan Reynolds ha annunciato il suo ritiro dalle scene per un anno e naturalmente questa è una bella batosta per il colosso dello streaming che nel corso degli ultimi mesi è riuscita a conquistare il pubblico grazie all'eccezionale dell'arcinemico di Hugh Jackman. Il marito di Blake Lively è stato tra gli attori più prolifici degli ultimi mesi, riuscendo a portare a termine ben 5 produzioni.

Per scoprirne di più su questa sua ultima fatica, date uno sguardo alla nostra recensione di The Adam Project e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.