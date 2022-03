The Adam Project, il film entra nella top 10 dei maggiori successi Netflix di sempre

The Adam Project è stato uno dei migliori debutti di sempre su Netflix, e ha riportato la coppia attore-regista formata da Ryan Reynolds e Shawn Levy a lavorare ancora insieme dopo Free Guy. Adesso il film è entrato nella top 10 dei maggiori successi Netflix di prodotti in lingua inglese.

Non è la prima volta che Reynolds raccoglie risultati incredibili con un progetto firmato dalla piattaforma streaming. Infatti solo qualche mese fa, l'attore aveva registrato un grande debutto grazie a Red Notice, film dove ha recitato al fianco di Gal Gadot e The Rock.

Già a pochi giorni dalla sua uscita The Adam Project aveva scalato la classifica Netflix, raggiungendo il primo posto, dove è rimasto saldamente per poco più di due settimane. Il ranking di sempre dello streamer, svelato la scorsa settimana, colloca The Adam Project al settimo posto, e oltre a Red Notice (che è primo), c'è anche un'altra pellicola con Reynolds: 6 Underground, che si colloca al nono posto.

Il film di Levy è sulla strada per diventare un nuovo cult, e in molti lo hanno paragonato a Ritorno al Futuro. Probabilmente il confronto è nato dall'uso del viaggio nel tempo, espediente utilizzato in entrambe le pellicole, che per il resto sono profondamente diverse.

A voi è piaciuto The Adam Project? Merita tutto questo successo? Fatecelo sapere nei commenti.