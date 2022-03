The Adam Project, la divertente risposta di Ryan Reynolds alla domanda di un piccolo fan

Mentre The Adam Project continua a conquistare gli abbonati Netflix, il cast si presta a interviste, junket e Q&A vari, e in uno di questi abbiamo avuto un'altra fantastica uscita alla Ryan Reynolds grazie alla domanda di un giovane fan.

Se l'altro giorno Reynolds tirava frecciatine a Hugh Jackman, quest'oggi parla di baci e finge di parlare con la moglie.

Tutto regolare, no?

Vi spieghiamo meglio come è andata.

"Per Ryan, ma quando stavi baciando la ragazza, era tutto reale?" chiede un bambino tra gli spalti, facendo riferimento a una scena del film Netflix The Adam Project.

"Questo è il miglior Q&A di sempre!" afferma la co-star di Reynolds Jennifer Garner, e l'attore concorda.

"Wow, Blake sta davvero facendo un grande lavoro nel camuffare la sua voce, non è vero?" scherza la moderatrice

"Tesoro, ma che ca....!" sta al gioco Reynolds, e poi cerca di dare una vera risposta "Immagino forse più o meno reale... Ah, come rispondo? Questa cosa la trasmettono ovunque tra l'altro! Eh, non significava nulla?".

"Questo è il fatto, non so come spiegarlo nemmeno ai miei stessi figli. E mi guardano con quello sguardo e mi chiedono "Papà, ma che stai facendo?" proprio come farei io con loro, privo di rabbia ma pieno di disappunto" aggiunge, e conclude "Però bella domanda eh! Quella è la porta...".