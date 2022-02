The Adam Project, come funzionerà il viaggio nel tempo di Netflix? Risponde Ryan Reynolds

Il trailer ufficiale di The Adam Project ha sollevato il velo su uno dei più attesi titoli originali in uscita nel 2022 sul servizio di streaming on demand Netflix, e adesso in una nuova intervista promozionale Ryan Reynolds e il regista Shawn Levi hanno fatto luce su ulteriori dettagli del film.

"Inizierò col dire che io e Ryan non siamo dei fanatici del genere dei viaggi nel tempo, quindi l'obiettivo era quello di realizzare un film sui viaggi nel tempo che sembrasse molto realistico e mettesse in primo piano il personaggio, il divertimento, l'avventura e il cuore, senza impantanarsi troppo nelle regole dei viaggi nel tempo", ha detto Levy in un'intervista con IGN. "Cerchiamo di eliminare le regole in modo che le persone possano semplicemente godersi il viaggio e avere un'esperienza viscerale piuttosto che un'esperienza cerebrale".

Secondo Levy, una delle principali regole del viaggio nel tempo di The Adam Project è arrivata da Ryan Reynolds, e ha permesso al team di sviluppo di rendere il film un'esperienza "per ogni tipo di pubblico". In particolare, la regola riguarda la quantità di "soldati del tempo" che Reynolds e la co-protagonista Zoe Saldana uccidono durante il film: "Una delle regole sul viaggio nel tempo che abbiamo inventato per questo film è che se muori fuori dal tuo tempo ti trasformi in una macchia molecolare, quello che Ryan chiamava 'birillo digitale", ha detto Levy. "Questa soluzione ci ha permesso di liberare il film da dosi eccessive di violenza, perché ogni morte non sembra davvero una morte, non è cruenta come una vera morte. Quindi è stato divertente poter scrivere un film di viaggi nel tempo inventando le proprie regole".

Per altri approfondimenti guardate il trailer del 2022 di Netflix.