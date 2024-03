The Accountant 2, primo sguardo dal set: iniziate le riprese del sequel con Ben Affleck

Arriverà presto sul grande schermo il sequel di The Accountant e nelle ultime ore Amazon Studios, in collaborazione con Artists Equity di Ben Affleck, ha pubblicato online la prima immagine dal set del film, da poco entrato in produzione. In The Accountant 2 ci sarà il ritorno dietro la macchina da presa di Gavin O'Connor.

Nel cast torneranno alcune star del primo capitolo, oltre ad Affleck, come J.K. Simmons, Jon Bernthal e Cynthia Addai-Robinson:"L'avventura inizia ora... Primo giorno di riprese principali di The Accountant 2. Partiamo!" si legge nel post che mostra il ciak e il corridoio di una location interna. Scoprite tutto quello che sappiamo su The Accountant 2.

In The Accountant 2, quando il suo ex capo viene ucciso da sconosciuti assassini, l'agente del Tesoro Marybeth Medina (Addai-Robinson) è costretta a contattare Christian Wolff (Affleck) per risolvere il caso. Con l'aiuto del fratello Brax (Bernthal), Chris mette a frutto il proprio brillante ingegno e metodi non del tutto legali per mettere insieme i pezzi di un puzzle irrisolto. Il trio attirerà l'attenzione dei killer, che cercheranno di fermare le loro ricerche.

L'idea del regista, Gavin O'Connor, è sempre stata quella di realizzare tre film di The Accountant:"Ho sempre voluto farne tre perché nel secondo il fratello avrebbe avuto più spazio. Quindi, ci sarà più tempo sullo schermo per Bernthal nel secondo. E il terzo film sarà un Rain Man con steroidi, come lo chiamo io, sarà una specie di buddy movie".



In attesa di altre novità su The Accountant 2, non perdetevi la nostra recensione di The Accountant, con protagonista Ben Affleck.