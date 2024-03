The Accountant 2: tutto quello che sappiamo sul sequel con Ben Affleck

In questi giorni ci sono stati importanti aggiornamenti su The Accountant 2, atteso sequel del cult action con protagonista Ben Affleck: proviamo a fare il punto della situazione.

Deadline infatti ha riportato che la società Artist Equity, casa di produzione di Ben Affleck e Matt Damon, abbia stretto un accordo con Amazon MGM per avviare i lavori su The Accountant 2 nel 2024, con le riprese che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi: sarà la quarta collaborazione di Ben Affleck e Matt Damon con Amazon dopo l'acclamato Air, il documentario di Jennifer Lopez "The Greatest Love Story Never Told" e l'imminente film di wrestling Unstoppable, su Anthony Robles.

The Accountant 2 vedrà ben quattro ritorni nel cast dal film originale del 2016: Ben Affleck ovviamente riprenderà il ruolo del protagonista, ma insieme a lui ci saranno Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson. I ritorni salgono a cinque se contiamo anche il regista del primo film, Gavin O'Connor, che dirigerà ancora una volta da una sceneggiatura di Bill Dubuque: sarà il primo film di O’Connor da The Way Back del 2020, acclamato dramma sul basket interpretato proprio da Ben Affleck.

The Accountant ottenne grandi risultati nel 2016, incassando 155 milioni di dollari a livello globale contro un budget di 44 milioni di dollari e diventando anche il film più venduto nel 2017 sul mercato home-video fisico e digitale.

Ricordiamo che Ben Affleck dirigerà Matt Damon e Jennifer Garner in Animals per Netflix, dopo il quale presumibilmente inizierà a lavorare a The Accountant 2: vi terremo aggiornati.