The Accountant 2, le riprese del film con Ben Affleck inizieranno quest'anno!

The Accountant è tornato (qui la nostra https://cinema.everyeye.it/articoli/recensione-the-accountant-31290.html ): Ben Affleck ritorna sul set dell'atteso sequel del film del 2016 che lo vedeva nei panni di un genio della matematica che lavora come commercialista, una copertura per la sua attività di contabile per diverse organizzazioni criminali

Il film, diretto da Gavin O'Connor, è stato progettato fin dall'inizio come un franchise con protagonista Affleck, ma l'attore negli ultimi anni è stato molto impegnato con Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder. Gli impegni dell'attore hanno causato la posticipazione di The Accountant, ma adesso è giunto il momento di riprendere in mano il progetto, che potrebbe uscire nel corso del 2025. Lo stesso Affleck ha accennato tempo fa a un possibile ritorno di The Accountant durante un'intervista del 2020: "Ne abbiamo parlato. C'è un dibattito sul fare o meno una versione per la TV. Lo sceneggiatore [Bill Dubuque] ha avuto molto successo ed è impegnato a fare le sue cose. E qualcuno mi ha detto "Beh, se troviamo una sceneggiatura la possiamo trasformare in un sequel...ma è rischioso perchè la personalità del protagonista è così specifica, e non funzionerebbe fare una cosa come "Beh, avevamo intitolato questa sceneggiatura "Action Movie Shootout" e ora la chiameremo "The Accountant 2".

L'anno successivo O'Connor ha confermato l'esistenza del sequel: "Ho sempre voluto fare tre film perchè nel secondo integreremo di più il fratello nella storia. Quindi ci sarà più screen time per [Jon] Bernthal nel secondo. E il terzo film sarà, come mi piace definirlo, "Rain Man con gli steroidi". Il terzo film saranno i due fratelli, questa coppia strana. Il terzo sarà un buddy movie". Nel 2022 i produttori del film avevano dato ulteriori aggiornamenti, alimentando le speranze dei fan.