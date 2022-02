The Accountant 2: i produttori aggiornano sul sequel con Ben Affleck e Jon Bernthal

Grazie al modesto successo al box-office internazionale di The Accountant, la produzione del film aveva già annunciato l'intenzione di produrre un sequel della pellicola con Ben Affleck protagonista. Adesso, arrivano nuovi aggiornamenti in merito dai produttori stessi che parlano della sceneggiatura e della data delle riprese del nuovo film.

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, il produttore Mark Williams ha fornito un aggiornamento circa il sequel di The Accountant che dovrebbe vedere - oltre al ritorno di Affleck - anche quello del regista Gavin O'Connor. "La notizia che vi posso dare al momento è che ci stiamo lavorando. Al momento stiamo lavorando alla sceneggiatura e ho molte buone speranze che il tutto proceda e vada avanti come abbiamo pianificato. Siamo molto entusiasti per questo film e speriamo di vederlo uscire presto".

A confermare il sequel di The Accountant era stato lo stesso regista, Gavin O'Connor, che ha nuovamente diretto Affleck in Tornare a vincere. Il regista aveva confermato anche il ritorno di Jon Bernthal. Non solo un sequel, però: nei piani di O'Connor c'è anche un terzo film. Il regista ha rivelato di avere in programma la realizzazione di un terzo capitolo descritto come un buddy movie incentrato sul rapporto tra i due fratelli: "Ho sempre voluto farne perché già nel due integreremo suo fratello nella storia. Quindi nel sequel ci sarà più tempo su schermo per Bernthal. E poi il terzo film sarà Rain Man sotto steroidi, con la strana coppia dei due fratelli. Il terzo sarà un buddy movie".

In The Accountant, Ben Affleck veste i panni di un vero e proprio portento per la matematica che mette le sue straordinarie capacità al servizio delle organizzazioni criminali. Tuttavia, quando viene assunto da una società di robotica per un nuovo incarico, la verità sui suoi conti inizia a venire a galla. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di The Accountant.