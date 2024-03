The Accountant 2 passa da Warner ad Amazon! Torna il cast del primo film

The Accountant avrà il suo sequel: il film del 2016 con Ben Affleck nei panni di un matematico dalla doppia identità criminale ha registrato buone performance al botteghino tanto da giustificarne un sequel che ha visto la luce soltanto nel 2024. Adesso, però, tutto cambierà di nuovo.

Secondo quanto riferito da un Insider, infatti, Artists Equity ha acquisito i diritti del sequel dallo studios pertanto si occuperò della produzione e porterà il film ad Amazon MGM. Pertanto possiamo aspettarci The Accountant 2 sugli schermi di Prime Video. Con questo colpo, il colosso dello streaming espande i propri progetti cinematografici, arricchendo sempre più il proprio catalogo.

Ma cosa sappiamo del sequel? Le riprese di The Accountant 2 inizieranno quest'anno: nel thriller tornerà Ben Affleck nei panni di Christian Wolff, Jon Bernthal nei panni di Brax Wolff, ma non solo. La pellicola, diretta da Gavin O'Connor su sceneggiatura di Bill Dubuque, vede Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) contattare Wolff quando il suo ex capo viene ucciso: sarà il matematico a tentare, attraverso metodi poco legali, di risolvere il mistero nel tentativo di sfuggire a un assassino spietato.

The Accountant 2, ufficialmente la quarta collaborazione tra Artists Equity e Amazon MGM, uscirà su Prime Video probabilmente nei primi mesi del 2025.