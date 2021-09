The Accountant 2, in arrivo il sequel con Ben Affleck: torna anche John Bernthal

Ospite del podcast di CinemaBlend, il regista Gavin O'Connor ha annunciato ufficialmente l'arrivo di un sequel di The Accountant, pellicola del 2016 con protagonista Ben Affleck che si è rivelata una delle grandi sorprese del box office di quell'anno.

"Non ci sarà un sequel di Tornare a vincere, ma stiamo facendo un sequel di The Accountant. Abbiamo letteralmente appena chiuso questo accordo. Siamo di nuovo al lavoro su The Accountant" ha dichiarato O'Connor, confermando poi il ritorno di Ben Affleck e di John Bernthal, interprete del fratello del protagonista.

Non solo, il filmmaker ha poi rivelato di avere in programma la realizzazione di un terzo capitolo descritto come un buddy movie incentrato sul rapporto tra i due fratelli: "Ho sempre voluto farne perché già nel due integreremo suo fratello nella storia. Quindi nel sequel ci sarà più tempo su schermo per Bernthal. E poi il terzo film sarà Rain Man sotto steroidi, con la strana coppia dei due fratelli. Il terzo sarà un buddy movie".

In The Accountant, Ben Affleck veste i panni di un vero e proprio portento per la matematica che mette le sue straordinaria capacità al servizio delle organizzazioni criminali. Tuttavia, quando viene assunto da una società di robotica per un nuovo incarico, la verità sui suoi conti inizia a venire a galla. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di The Accountant.



Intanto, qui potete trovare tutti i prossimi film in uscita di Ben Affleck.