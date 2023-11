The Abyss: il trailer della nuova versione 4K del cult di James Cameron è sensazionale

The Abyss, quello che lo stesso James Cameron definisce il suo 'primo film sull'oceano', tornerà nelle sale cinematografiche a partire dal 6 dicembre prossimo con una nuova versione director's cut in 4K.

L'autore di Avatar, che ha lavorato personalmente alla versione 4K di The Abyss per diversi anni, ha annunciato il ritorno del film nelle sale con un post sui social media, che potete riprodurre in calce all'articolo e nel quale ha assicurato ai fan che questa nuova edizione del film sarà 'il progetto così come ho sempre voluto realizzarlo'. "Se non avete mai visto il film prima, questo è il modo migliore per scoprirlo, ma se lo hai già visto in passato allora questa volta vedrai il progetto che avevo sempre avuto intenzione di realizzare, con alcune grandi sorprese inedite nella versione originariamente rilasciata. Spero che trarrete vantaggio dal vedere The Abyss, il mio primo film sull’oceano, di nuovo nei cinema”.

Pubblicato nel 1989, The Abyss è rappresenta una sorta di eccezione nel portfolio di James Cameron, dato che è il film del regista con le prestazioni più basse al botteghino per via di un incasso di poco meno di 90 milioni di dollari a livello globale. Tuttavia, nel corso degli anni, man mano che Cameron ha guadagnato maggiore popolarità, il film è tornato prepotentemente alla ribalta fino a raggiungere lo status di cult, e certamente questa nuova edizione contribuirà a diffonderne ulteriormente la popolarità.

The Abyss: Special Edition avrà una durata di 2 ore e 51 minuti, ovvero 32 minuti in più rispetto alla versione originale di 2 ore e 17 minuti. Qui sotto potete riprodurne il trailer ufficiale.