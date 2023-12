The Abyss, James Cameron: 'Il mio film più difficile, ma mollare non è nel mio stile'

Dopo il trailer della versione 4k di The Abyss, il regista James Cameron è tornato a parlare del cult subacqueo del 1989 in vista dell'uscita dell'edizione home-video prevista per il prossimo marzo.

Nella featurette "Deep Dive: A Conversation with James Cameron", in cui il regista riflette sulla sua prima avventura acquatica rispondendo alle domande più importanti che riguardano la produzione del film (e anche sfatando alcuni miti sbagliati), l'autore di Avatar ha rivelato: "The Abyss è stata un'esperienza dura per tutti quanti. È stato fisicamente faticoso sia per me che per i miei collaboratori. È stata una produzione estremamente difficile. Non c’era modo di rendere le cose più facili rispetto a ciò che abbiamo dovuto affrontare, a ovviamente parte rinunciare a tutto, mollare, arrendersi e semplicemente non fare il film, ma questo non è il mio stile."

L'attore ha aggiunto: "Se ti presenti per fare un film sulle immersioni, sai che dovrai immergerti. L'unico problema è che nessuno sa come reagirà all'uso del casco da sub finché non avrai già firmato un contratto e non ti sarai presentato sul set."

Ricordiamo che a marzo prossimo, oltre alla nuova edizione di The Abyss, arriveranno in home-video anche le versioni 4K di Aliens e True Lies: la James Cameron Mania è tornata più forte che mai.