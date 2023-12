The Abyss, clamoroso: l'edizione 4K cancellata dal Regno Unito, colpa della scena del topo

L'uscita della versione home-video 4K di The Abyss è prevista per marzo 2024, ma a quanto pare nel Regno Unito la pubblicazione dell'edizione definitiva del cult di James Cameron è stata ufficialmente cancellata.

Il motivo di questo improvviso dietrofront, a pochi mesi dal lancio del film - già disponibile sul mercato vod in formato digitale - è da riscontrare nella controversa scena del topo immerso nell'acqua: la sequenza, infatti, durante la realizzazione del film fu realizzata dal vivo con un vero topo, cosa inammissibile per le associazioni dei diritti degli animali. The Digital Bits scrive: "Abbiamo appreso da fonti del settore che la pubblicazione dell'edizione 4K Ultra HD di The Abyss di James Cameron è stata cancellata dal mercato del Regno Unito, e proprio per il motivo che vi è venuto in mente: la scena in cui il ratto viene fatto respirare sott’acqua."

A quanto pare l’autorità censoria del Regno Unito ha chiesto di tagliare la scena dal film e Disney sembrava pronta ad ottemperare, ma la Lightstorm di James Cameron l’ha categoricamente vietato. Questo braccio di ferro si è risolto con la cancellazione dell'uscita dell'edizione fisica del 4K nel Regno Unito.

The Abyss 4K uscirà il 12 marzo, e arriverà in Italia con Eagle Pictures. Per altri contenuti vi ricordiamo che sono in arrivo anche le versioni 4K di True Lies e Aliens, sempre a marzo.