The 15:17 to Paris: primo trailer per il nuovo film di Clint Eastwood

Warner Bros. e Village Roadshow Pictures hanno ufficialmente diffuso in streaming il primo trailer di, il nuovo film diin uscita a febbraio.

Tratto dal libro non-fiction The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Jeffrey E. Stern, il film seguirà la vita dei tre eroi che sventarono un attacco terroristico su quel treno, dall’infanzia al fatidico giorno che cambiò le loro vite. Nel cast saranno presenti i veri protagonisti della vicenda nel ruolo di loro stessi (Anthony Sadler, Spencer Stone e Alek Skarlatos), più Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger e William Jennings.

Dopo il controverso American Sniper con Bradley Cooper e il più convincente Sully con Tom Hanks, Eastwood cerca di replicare il successo dei due film precedenti. Anche dal punto di vista economico, visto che in totale hanno incassato al botteghino ben 450 milioni di dollari.

Il progetto conferma l'apprezzamento del regista per i film biografici, dato che in passato ha realizzato pellicole come J. Edgar, sul fondatore dell'FBI, John Edgar Hoover, e Jersey Boys, incentrato sul vocalist dei The Four Seasons. L’uscita di The 15:17 to Paris è attualmente fissata al 9 febbraio 2018.