That Christmas, scoprite il nuovo film animato Netflix: il cast è all-star!

Con la primavera alle porte siamo decisamente fuori stagione, ma non è mai troppo presto per prepararsi al periodo più magico dell'anno: Netflix ce ne dà l'occasione, annunciando un lungometraggio animato in uscita il prossimo Natale.

Stiamo parlando di That Christmas, che si aggiungerà sperabilmente alla lista dei migliori film natalizi presenti su Netflix. Il film è adattamento della serie di libri per bambini (dal titolo The Empty Stocking, Snow Day e That Christmas) scritta da Richard Curtis, qui anche autore della sceneggiatura al fianco di Peter Souter. Stiamo parlando proprio di "quel" Richard Curtis, autore di film di grande successo come Love Actually e Quattro Matrimoni e un Funerale: recentemente, tra l'altro, Curtis aveva parlato proprio di un possibile sequel di Notting Hill, altra celeberrima opera da lui realizzata.

A dirigere That Christmas, invece, Simon Otto, qui al suo esordio dietro la macchina da presa, pur essendo già un veterano del cinema di animazione: rimarchevole, soprattutto, è il suo contributo al franchise di Dragon Trainer. "Quello di diventare un animatore rientrava nella mia lista di desideri natalizi da quando ero un bambino e guardare film animati era una delle principali tradizioni natalizie della mia famiglia. Non avrei mai potuto immaginare che un giorno avrei avuto la possibilità di dirigere un film natalizio scritto dal solo e unico Richard Curtis e collaborare con alcuni dei doppiatori più talentuosi e iconici", ha detto il regista.

Il cast di That Christmas è composto da attori di prim'ordine, tra cui Brian Cox (la star di Succession doppierà Babbo Natale), Fiona Shaw, Jodie Wittaker e Bill Nighy.

Su IL SIGNORE DEGLI ANELLI - TRILOGIA CINEMATOGRAFICA EXTENDED (4 è uno dei più venduti di oggi.