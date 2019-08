Thanos su Xandar per la Gemma del Potere in una scena eliminata da Avengers: Infinity War

Una sequenza sceneggiata ma mai filmata per Avengers: Infinity War avrebbe mostrato Thanos (Josh Brolin) rapire la figlia Gamora (Zoe Saldana) da Xandar prima di devastare il pianeta e rubare la Gemma del Potere che i suoi abitanti custodivano.

“Non è mai stato girata, ma era nella prima bozza di sceneggiatura che abbiamo scritto. E' venuta prima della scena di Ovunque”, ha detto al co-sceneggiatore Stephen McFeely al Backstory Magazine quando gli è stato chiesto qualcosa in più circa il furto della Gemma del Potere da parte di Thanos.

Come ricorderete, infatti, quando il film inizia il villain è già in possesso della prima Gemma dell'Infinito, e la usa per rubare quella della Mente da Thor e Loki dopo aver assaltato la flotta asgardiana.

“Nella prima iterazione della storia, era lì che Thanos rapiva Gamora, a Xandar. So che in un film di due ore e 45 minuti può sembrare che non abbiamo tagliato nessuna scena, ma non è stato così. Iniziare il film con Thanos già in possesso di una delle sei Gemme dell'Infinito ci è servito per dare un grande slancio alla storia. Del resto era perfettamente chiaro dove fosse la prima e cosa avrebbe dovuto fare per prendersela, quindi non era necessario mostrarlo", ha aggiunto il co-sceneggiatore Christopher Markus. "Ci siamo resi conto che, okay, quella Gemma è in una banca, in pratica. Bene. Avevamo sceneggiato anche una battaglia, ma il peso narrativo della sequenza era piuttosto basso e non giustificava le dimensioni di una scena così."

