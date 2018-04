Thanos e l'Universo DC citati nel trailer finale in italiano di Deadpool 2

In occasione del lancio delle prevendite dei biglietti, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale - il 'final trailer', per l'esattezza - di Deadpool 2, nuovo episodio del franchise dedicato al mutante chiacchierone della Marvel.

La Fox ha diramato in rete il trailer sia nella versione originale che in quella italiana, che trovate entrambe comodamente all'interno di questa notizia. Inoltre vi segnaliamo che entrambe le versioni sono redband ovvero vietati ai minori con un linguaggio poco adattato ai minori e svariate sequenze di violenza.

Il trailer ci mostra il personaggio di Cable (Josh Brolin), ormai definito "il villain" per il marketing della pellicola (probabilmente nascondendo il vero cattivo della storia, interpretato da Jack Kesy), intento ad eliminare un ragazzino mutante (Julian Dennison). Il mercenario chiacchierone Wade Wilson (Ryan Reynolds), insieme all'aiuto di vecchi amici, formerà la X-Force, un nuovo team di supermutanti e non pronti a fermare Cable con tutte le loro forze.

In questa pellicola farà il suo debutto anche un'altra mutante molto famosa nei fumetti, Domino, interpreta da Zazie Beetz. Ovviamente divertenti - per gli appassionati - i riferimenti a Thanos, il villain interpretato proprio da Brolin nell'attesissimo Avengers: Infinity War, e all'Universo Cinematografico della DC.

Deadpool 2 arriverà il 15 maggio in Italia.