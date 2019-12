Thanos torna alla ribalta sui social dopo il video della campagna di Donald Trump

La reazione degli utenti è piuttosto perplessa, considerando che Thanos è un personaggio cattivo all'interno del Marvel Cinematic Universe , e ha sterminato metà dell'universo vivente. Nonostante i dubbi sul significato del video, pare che in qualche modo abbia comunque avuto successo, visto che Thanos è tornato a dominare i social, dopo la popolarità acquisita grazie ad Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ora questo nuovo meme ha riportato il personaggio fra i trend di Twitter. Thanos (Josh Brolin) è il villain d'eccellenza della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, affrontato dagli Avengers sia in Infinity War, con un epilogo tragico che ha visto lo schiocco delle dita di Thanos provocare la scomparsa di metà degli esseri viventi del pianeta Terra e poi in Endgame, nel quale Thanos ha affrontato in un'epica battaglia finale i Vendicatori, capitanati da Iron Man, interpretato per l'ultima volta da Robert Downey Jr. Lo script di Avengers: Endgame ha svelato l'anno del ritorno di Cap da Peggy ; infatti lo script di Avengers: Endgame è online in vista della corsa del film ai prossimi premi Oscar.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) 10 dicembre 2019

Ummm...somebody forgot to tell the trump War Room how Avengers Endgame ended for Thanos.



He was the BAD GUY, btw.



Impeachment is INEVITABLE. https://t.co/xIAU8shpT2 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 10 dicembre 2019

Thanos was a maniac with a demented form "justice, and @realDonaldTrump's team just used the part where Thanos LOSES to the Avengers as some pitiful attempt at appealing to masses. I find this to be a hilarious failure that makes me smile on so many levels. — Maddog (@Maddogsr23) 10 dicembre 2019