Thanos e Tony Stark si baciano... nel bizzarro montaggio di un fan

Sono passati mesi dalla sua uscita e di Avengers: Endgame abbiamo ormai visto meme in tutte le salse e conosciuto teorie dei fan praticamente su tutto e il contrario di tutto. Eppure alcune uscite bizzarre continuano a sorprendere e divertire sui social network.

Su YouTube, per esempio, gira da alcuni giorni un filmato realizzando montando due diverse scene della saga degli Avengers: una è quella con Thanos e Gamora in Infinity War, l'altra è una scena eliminata in Endgame, in cui Tony Stark incontra una versione più adulta di sua figlia Morgan (interoretata da Katherine Langford) e le dà un bacio sulla guancia.

Mettendo insieme i due spezzoni, l'utente Lachlan Kell ha sostituito il personaggio di Morgan con il villain interpretato da Josh Brolin, e il risultato è... un bacio tra Thanos e Iron Man!

Il filmato, con tanto di musica d'atmosfera e con Hulk (Mark Ruffalo) che assiste alla scena visibilmente sorpreso, è tutto un programma.

All'uscita di Avengers: Endgame, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeeley spiegarono il motivo dell'eliminazione della sequenza con Tony e Morgan. Secondo Markus, la scena "non funzionava nel montaggio finale perché uccideva lo slancio del resto del film. Ed era solo una scena che sarebbe andata bene solo per quel preciso momento. Non potevamo dire: Proviamola all'inizio. Poteva avere un senso solo dove si trovava, ma non aveva senso. Quindi doveva solo essere eliminata."

