Thanos: il Titano avrebbe dovuto essere il villain principale di Guardini della Galassia

Alla fine Thanos è apparso in Guardiani della Galassia di James Gunn in un ruolo secondario, ma stando a nuovi dettagli emersi sul ruolo del Titano Folle all'interno del costrutto narrativo del Marvel Cinematic Universe, il villain avrebbe dovuto ricoprire la parte di nemico principale anche prima di Avengers: Infinity War.

I piani originali erano infatti quelli di allargare il Marvel Cinematic Universe nello Spazio già durante la Fase 2, in modo ragionato e approfondito seguendo gli eventi del primo Avengers. Il piano originale del Comitato Creativo Marvel, stando direttamente alle parole di James Gunn, era quello di offrire a Thanos un ruolo più significativo e centrale già nella Fase 2. Questo, però risale al 2009, quando i Marvel Studios ancora non esistevano per come li conosciamo oggi e con due soli film all'attivo, Iron Man e l'Incredibile Hulk.



Alla sceneggiatura era stata chiamata Nicole Perlman, che entusiasta di scrive un film di fantascienza revisionò più e più volte la sceneggiatura, arrivando anche a una bozza che prevedeva appunto Thanos come grande villain principale. A Buzzfeed la sceneggiatrice ha rivelato: "È un criminale cosmico davvero sensazionale. Nelle mie prime bozze per Guardiani della Galassia era assolutamente l'antagonista principale... dopo averle consegnate, però, credo abbiamo preferito riservargli un posto più grande nei successivi film".



E i piani della Marvel sono poi cambiati infatti nel 2012, quando Whedon stava lavorando ad Avengers. L'autore non aveva infatti una chiara visione di come procedere oltre con Thanos in futuro, ma nello stesso periodo in casa Marvel si resero conto di avere molti McGuffin collegati alla Gemme dell'Infinito, e il resto lo conosciamo.