Thanos è rimasto inerme di proposito all'inizio di Avengers: Endgame

Commentando il film nella traccia audio apposita contenuta nell'edizione digital dell'home-video, gli autori di Avengers: Endgame hanno svelato che Thanos non è stato sopraffatto dai suoi avversari, al contrario è rimasto volontariamente inerme.

Gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely e il co-regista Joe Russo hanno parlato nello specifico della morte del "primo" Thanos, l'evento scioccante col quale si apre Endgame: a quanto pare quando Thor decapita il Titano Pazzo con la sua ascia, Stormbreaker, il villain non ha reagito per un motivo preciso.

"Gli Avengers realizzano solo ciò che Thanos gli permette di compiere" commenta Markus. "Ha finito il suo lavoro, quindi non gli importa di vivere."

La morte di Thanos nella fase iniziale del film è stata un'idea di Trinh Tran, una delle produttrici.

"Ad un certo punto nella writing room, tutti ci stavamo aggredendo a vicenda cercando di capire dove far andare la storia, e se non ricordo male Trinh, la nostra produttrice esecutiva, ha detto: 'Dio, ma perché non lo uccidete e basta?!' Tutti noi l'abbiamo guardata: "Aspetta un secondo, come sarebbe a dire?' A quel punto abbiamo iniziato a sondare questa possibilità, risolvere il problema nei primi, cosa, dodici minuti? Non ricordo con l'esattezza."

Joe Russo ha aggiunto: "Sì, accade molto molto rapidamente, ma la cosa grandiosa è che consente lo svolgimento di un tipo di film molto diverso e inaspettato. Un film riflessivo e pensieroso, e orientato allo studio dei personaggi piuttosto che alla trama e all'azione."

