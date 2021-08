Thanos, il ricordo di Josh Brolin: 'Ecco cosa mi ha convinto a interpretarlo'

Anche se nel Marvel Cinematic Universe classico e cinematografico il suo Thanos è stato sconfitto in Avengers: Endgame dal sacrificio di Iron Man, i fan del Titano Folle sono rimasti sorpresi e felici di rivederlo nuovamente in azione nel secondo episodio di What If... ? di Disney Plus, doppiato nuovamente da Josh Brolin.

Il personaggio è decisamente differente e onestamente esilarante, nella serie animata, il che è stato davvero interessante dopo averlo visto come grande minaccia incombente e poi causa della Decimazione nel corso della Saga dell'Infinito del MCU, durata 11 anni. Chiacchierando dunque con ACE Universe, Josh Brolin ha voluto chiarire i motivi che lo hanno condotto a interpretare Thanos in primis, spiegando:



"Quando ho detto sì a Thanos, mi hanno dato una grande Bibbia e mi hanno parlato di questo personaggio ma non mi hanno detto si trattasse di un ruolo diviso in due film come compimento di una saga lunga dieci anni. Era inteso più come un cameo. Quindi non ho detto sì per la grandezza della parte ma ho solo pensato 'com'è questo ruolo?' e la risposta era che si trattava del villain per eccellenza, la nemesi di tutti i Vendicatori uniti".



E ha anche aggiunto a corollario conclusivo: "Se probabilmente fosse stato uno dei Avengers avrei detto di no".