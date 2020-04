Thanos non ha mai schioccato le dita... nel nuovo parco a tema Avengers Campus

Avengers Campus aprirà tra poco, ma a quanto pare la nuova area tematica di Disneyland dedicata ai celebri supereroi di casa Marvel farà a meno della minaccia apocalittica di Thanos.

A rivelarlo è stato Dan Fields, direttore creativo dei parchi Disney: "Questo campus esiste nel mondo reale, e quindi gli eroi sono qui per tenerci d'occhio e per tenerci al sicuro. Non ci sono schiocchi di dita apocalittici in questo campus".

Gli eventi descritti in Infinity War hanno stupito i fan in maniera coraggiosa, ma anche abbastanza cruenta. Del resto stiamo parlando di un tizio che polverizza metà della popolazione in un batter d'occhio (o in uno schiocco di dita...): insomma, non il presupposto perfetto per intrattenere soprattutto i più giovani all'interno di un parco giochi, secondo Disney.

"Come dicevo, non c'è nessuno schiocco. Ciò che voglio dire è che vogliamo che ci siano dei conflitti, ma non vogliamo che qualcuno senta la presenza di una minaccia apocalittica che potrebbe mettere fine all'umanità. I nostri amici agli Studios hanno fatto un grande lavoro su questo tema. Quindi noi vogliamo che il conflitto sia un po' più alla portata dei nostri ospiti quotidiani".

Cosa ne pensate? Disney ha calcato troppo la mano rifiutandosi di rappresentare la minaccia di Thanos? Vi ricordiamo che il parco californiano offrirà anche un'attrazione a tema Spider man.