E se il Thanos del Marvel Cinematic Universe avesse dei cloni? L'idea parte da Jim Starlin

In casa Marvel non sarebbe cosa nuova assistere al ritorno di un villain: gli Avengers si confrontano più o meno sempre con gli stessi nemici ormai da decenni, per cui non è da escludere l'idea di qualche grande ritorno anche nel Marvel Cinematic Universe.

Il pensiero corre subito a Thanos: il Titano Pazzo è stato, oltre che il più duro a morire, anche il villain probabilmente più apprezzato dai fan Marvel, per cui non è da escludere che si valuti l'idea di un suo ritorno. Ma quale espediente potrebbe tornare utile all'operazione?

La risposta ce la dà proprio il papà di Thanos Jim Starlin: il celebre autore, davanti al continuo riproporsi della minaccia del Titano nei fumetti Marvel, svelò infatti l'esistenza di più cloni di Thanos sparsi per l'universo.

La cosa, in effetti, non deve sorprendere: ambizione smodata ed intelligenza sovrumana non mancano di certo al padre di Gamora e Nebula, che dunque anche nell'ambito del Marvel Cinematic Universe potrebbe aver optato per una soluzione del genere. D'altronde, essendo il piano di Thanos quello di darsi alla vita da eremita dopo la riuscita del suo piano, è plausibile che la creazione dei cloni fosse funzionale alla necessità di avere qualcuno che governasse in sua vece quest'universo completamente rinnovato.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe l'idea di un ritorno di Thanos? E soprattutto trovereste sensata una soluzione di questo tipo? Nel frattempo, Avengers: Endgame potrebbe tornare in sala in Cina per dare una mano ai cinema cinesi dopo la riapertura; nei giorni scorsi, invece, si discuteva della possibilità di vedere Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe.