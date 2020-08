Thanos, Loki o Ego? Scoprite quale villain Marvel siete in base al vostro segno zodiacale

Dopo aver scoperto le affinità tra segno zodiacale e personaggi di Keanu Reeves, aver incrociato i 12 segni con i Patronus di Harry Potter, averli estesi ad Animali Fantastici e fatti incontrare anche con il Ragno Verso e Dio solo sa quante altre cose, oggi è arrivato il turno di metterli a confronto con i villain Marvel.

Funziona sempre al solito modo: seguendo l'esempio dei cugini di ScreenRant, per ogni segno zodiacale affiancheremo uno dei tanti nemici che affollano il ricco parterre di nemesi del Marvel Cinematic Universe, da Thanos a Loki, passando per Ego e fino a Calbrone, Malekith o Killmonger. Un viaggio alla scoperta del lato più malvagio dello zodiaco, sperando come sempre di intrattenervi.



Pronti? Ecco quale viallin Marvel siete a seconda del vostro segno zodiacale:



ARIETE - ULTRON (Confidente, deciso, passionale e motivato)

TORO - KILLMONGER (Arrivista, punta dritto al risultato)

GEMELLI - JUSTIN HAMMER (Intelligente, estroverso, impulsivo e indeciso)

CANCRO - LOKI (Sensibile, profondo, a suo modo romantico)

LEONE - EGO (Entusiasta, appassionato, pieno di sé)

VERGINE - AVVOLTOIO (Leale, grande osservatore, forte, perfezionista)

BILANCIA - THANOS (Neanche va motivata)

SCORPIONE - AVA STARR/GHOST (Coraggiosa, leale alla memoria della sua famiglia, stacanovista)

SAGITTARIO - MYSTERIO (Industrioso, sagace, intellettuale, teatrale e ottimista)

CAPRICORNO - TESCHIO ROSSO (Pratico e disciplinato, testardo)

ACQUARIO - HELA (Assertiva, indipendente, regale, visionaria)



Diteci cosa ne pensate nei commenti.