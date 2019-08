Thanos contro Iron Man nel nuovo dietro le quinte di Avengers: Infinity War

Mentre Avengers: Endgame dopo aver conquistato il box office infrange diversi record relativi all'uscita in home video, i fratelli Russo vogliono deliziare i fan con un altro sguardo dietro le quinte di Avengers: Infinity War.

Come potete osservare in calce alla notizia, infatti, i registi hanno condiviso due foto che ci trasportano direttamente nel backstage del pianeta Titano e per la precisione nello scontro tra Iron Man e Thanos che poi avrà il suo culmine nel film record dei Marvel Studios.

Uscito nelle sale nel 2018, Avengers: Infinity War ha riunito tutti (o quasi) i protagonisti del Marvel Cinematic Universe per affrontare una minaccia senza precedenti: l'arrivo di Thanos e il suo Guanto dell'Infinito ha infatti costretto i Vendicatori a lanciarsi in un disperato tentativo di difesa della terra - o meglio, dell'universo - che però non è andato a buon fine.

Iron Man si è poi ritrovato faccia a faccia con Thanos sul finale di Endgame, che come saprete è risultato nella sconfitta del Titano per mano di Tony e del suo sacrifico finale. L'edizione home video di Endgame è da poco uscito in Italia e si prepara ad invadere anche i negozi fisici a partire dal 4 settembre. Per altri approfondimenti leggete la nostra recensione di Avengers: Endgame.