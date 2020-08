Thanos è giovane in questo fan poster Marvel, guardatelo

Finalmente Thanos ha avuto il suo spazio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, due dei titoli più amati dai fan del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio, interpretato da Josh Brolin, ha fatto innamorare gli appassionati del franchise e ora un fan poster Marvel ipotizza un film prequel incentrato sull'avversario degli Avengers.

ArtBasement Official ha condiviso il suo lavoro su Reddit nel week-end. Il poster mostra Thanos insieme ai suoi fedeli servitori, Proxima Media Nox, Fauce d'Ebano, Cacciatori d'Ossidiana e Gamma Corvi, così come Ronan l'accusatore, che ha supportato Thanos anche nella battaglia con gli Avengers.



Nel poster non sono presenti le figlie adottive di Thanos, Nebula e Gamora, in quanto si tratta di una versione giovane del personaggio. Presumibilmente un film ambientato nell'epoca ipotizzata dal poster tratterebbe la prima parte della ricerca delle Gemme dell'Infinito, svelando come possa essere entrato in possesso della Pietra della Mente, prestata a Loki in The Avengers.

Ovviamente si tratta di una versione ipotetica di un fan, non certo di un argomento ufficiale su Thanos, personaggio che al momento non sembra in procinto di poter tornare in qualche modo nel franchise dei Marvel Studios.

Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Infinity War e la recensione di Avengers: Endgame, i due film che hanno fatto impazzire i fan Marvel e hanno chiuso un'epoca durata oltre un decennio.