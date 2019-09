Thanos diventa Freddy Krueger in una singolare fan-art

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame è comprensibile che Thanos abbia voluto cambiare vita: la sconfitta subita per mano di Iron Man e soci con conseguente fallimento dei suoi piani dev'esser sicuramente stato un brutto colpo da digerire, quindi perché non prendersi una vacanza?

Certo, il lupo perde il pelo ma non il vizio: il nostro caro Titano Pazzo non poteva quindi certo starsene con le mani in mano, e pare abbia deciso di portare un po' di grattacapi anche nel mondo di chi con le Gemme dell'Infinito non ha mai dovuto aver a che fare.

Voliamo troppo con la fantasia? Qualcuno, in realtà, ci ha già pensato prima di noi: su Instagram, infatti, gira da alcuni giorni una fan-art in cui vediamo il villain dell'Infinity Saga trasformarsi in uno dei cattivi cinematografici più temuti di sempre: il Freddy Krueger di A Nightmare on the Elm Street. Che Thanos abbia deciso di vendicarsi tormentando i sogni di Captain America e colleghi?

A proposito di Steve Rogers: come sappiamo anche lui ha deciso di cambiare vita, restando nel passato a godersi la tanto agognata storia d'amore con Peggy Carter. Secondo alcuni fan, però, esisterebbe un modo per riportarlo indietro (o avanti?) ai giorni nostri, in caso di necessità. Per Avengers: Endgame invece si presenta una lunga strada verso gli Oscar: Disney ha già dato il via ad una campagna più aggressiva che mai per sponsorizzare il film dei Russo presso l'Academy.