Thanos ha altri figli oltre Gamora? Ecco perché non li vediamo nell'MCU

Il Marvel Cinematic Universe ha spesso indugiato sul complicato rapporto padre/figlie fra Thanos, Gamora e Nebula: ciò che i film del franchise non ci hanno mai svelato, però, è che il Titano Pazzo potrebbe aver messo al mondo una prole non indifferente nel corso delle sue scorribande per l'universo.

I fumetti Marvel, in ciò, non lasciano adito a dubbi: dopo aver lasciato il suo pianeta natale Thanos dormì con più di una donna aliena, ingravidandone un bel po'. Il futuro villain di Avengers: Endgame, però, era solito ripartire per nuove avventure senza mai fermarsi a prendersi cura del neonato.

Le cose presero però una brutta piega quando Morte, l'unica donna di cui Thanos sia mai stato realmente innamorato, chiede al Titano di provarle di appartenere a lei soltanto: a quel punto il nostro andò alla ricerca di tutti i suoi figli, sterminandoli senza pietà insieme alle loro madri.

Una storia decisamente cruenta e forse un po' troppo forte per il Marvel Cinematic Universe: ciò non toglie, però, che questa possa essere una spiegazione valida al fatto di non vedere mai altri figli di Thanos all'infuori di Gamora e Nebula nei film targati Disney.

Vi convince questa spiegazione? Diteci la vostra nei commenti! Disney, intanto, ci ha spiegato in che ordine guardare i film del Marvel Cinematic Universe; in una nuova fan-art, invece, Emily Blunt diventa Susan Storm dei Fantastici 4.