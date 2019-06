Thanos e la sua famiglia de Gli Eterni in un concept scartato di Avengers: Endgame

Il film dedicato a Gli Eterni è in fase di sviluppo avanzato, con i casting già iniziati, e già si vocifera del potenziale ingresso di Keanu Reeves nel ruolo del villain del cinefumetto.

Ora sembra che i fratelli Joe & Anthony Russo avevano pensato di mostrare Gli Eterni in uno dei due film dedicati agli Avengers usciti negli ultimi due anni - quindi Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame.

L'artista Ryan Lang ha, infatti, divulgato sul web un concept art inedito - che noi vi mostriamo qui sotto - che ci mostra un design preliminare di un giovanissimo Thanos con la sua famiglia 'Eterna'. L'artista ha spiegato che i Marvel Studios gli hanno chiesto di '"provare a visualizzare come Gli Eterni sarebbero sembrati vicino ad un giovanissimo Thanos. Penso ci fosse un flash-back ad un certo punto".

Nei fumetti originali della Marvel, Thanos è un ibrido Eterno-Deviante ed è figlio di A'lars. Dovrebbe essere così anche nei film visto che, in Avengers: Infinity War, quando Thanos incontra il Teschio Rosso su Vormir, questo conferma la sua parentela. Chissà, dunque, che Thanos non appaia nel film dedicato a Gli Eterni, magari proprio in un flash-back, come voluto anche dal suo creatore Jim Starlin?